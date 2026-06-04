【モデルプレス＝2026/06/04】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月2日、自身のInstagramを更新。弟を顔出し公開した。【写真】29歳美人アナ「遺伝子強い」イケメン弟を顔出し◆沖田愛加アナ、弟を顔出し公開沖田アナは「弟と焼肉 うなぎ美味しすぎたな！！！」とコメントし、焼肉店でのショットを複数枚投稿。豪華料理の写真の数々のほか、横に並んで牛カツのサンドイッチをそれぞれ持っている弟との2ショットを公開した