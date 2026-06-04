サッカー・J1百年構想リーグでWEST（西地区）1位のヴィッセル神戸は、6日、プレーオフラウンド1-2位決定戦の第2戦で、アウェイのメルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市）に乗り込み、EAST（東地区）1位の鹿島アントラーズと対戦する。5月30日に行われたホーム・ノエビアスタジアムでの第1戦では、エースFW大迫勇也選手のハットトリックなどで5-0と大勝。大きなアドバンテージを得たなかでタイトル獲得に王手をかけ、“後半の90分の戦