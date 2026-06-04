生後1か月の長男を激しく揺さぶるなどして、頭に全治不明の大ケガをさせた傷害の罪に問われている両親に対する裁判です。福岡地方裁判所は4日、両親それぞれに拘禁刑4年の判決を言い渡しました。判決によりますと、23歳の父親と20歳の母親は去年7月、福岡市中央区の自宅で、生後1か月の長男の顔を平手で複数回たたいたり、両脇をつかんで、体を激しく揺さぶったりするなどの暴行を加え、全治不明の急性硬膜下血腫などの重傷を負わ