ユーロドル一時１．１６２０レベル、小幅に高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤、足元でユーロドルは1.1620レベルに本日の高値を小幅更新している。先ほど発表された4月ユーロ圏小売売上高は、前月比が-0.4％と市場予想-0.3％をわずかに下回った。しかし、前回3月は-0.1％から+0.8％に大幅上方修正された。また、前年比は+1.0％と市場予想+0.3％を上回り、前回値も+1.2％から+2.1％に大幅上方修正された