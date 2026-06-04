東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 25253.40（-379.81-1.48%） 中国上海総合指数 4057.78（-26.19-0.64%） 台湾加権指数 45677.46（-781.70-1.68%） 韓国総合株価指数 8639.41（-162.08-1.84%） 豪ＡＳＸ２００指数 8686.13（-99.59-1.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74154.44（-191.73-0.26%） ４日のアジア株は総じて下落。米国とイランの戦闘終結へ向けた交渉の不透明感から