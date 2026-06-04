ユーロ圏１０年債利回り格差仏６４、伊７５ｂｐに小幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%） ドイツ3.037 フランス3.677（+64） イタリア3.782（+75） スペイン3.462（+43） オランダ3.154（+12） ギリシャ3.735（+70） ポルトガル3.401（+36） ベルギー3.582（+55） オーストリア3.275（+24） アイルランド3.176