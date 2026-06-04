今日の帰りは焼き鳥だっ！サッポロビールが5月11日から各地で展開している「サッポロラガービール『赤星☆縁日』キャンペーン」。その一環で、筆者は東京・吉祥寺の焼き鳥店「いせや総本店」で行われたメディア向け体験会に参加。長く酒場で親しまれてきたサッポロラガービール、通称「赤星」。その一杯を、焼き鳥とともに味わってきました。老舗焼き鳥屋、吉祥寺「いせや総本店」に行ってみたいせや総本店は、昭和3年創業の吉祥寺