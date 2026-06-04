防衛省沖縄防衛局が、沖縄県宜野湾市にある米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けて交通量を調査し、来年3月までに完了予定であることが4日、防衛局への取材で分かった。普天間返還条件の一つ、交通渋滞回避策の一環。