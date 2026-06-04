吉本新喜劇の川畑泰史とお笑いコンビ・矢野兵動の兵動大樹が４日、大阪市の吉本興業本社でこの先１０年プロジェクト第３弾となる演劇「ふたり、静かに…！？」の合同取材会に出席した。今回は２３年に、あめくみちこ、竹内都子、小川菜摘の３人により上演された舞台「ふたり、静かに」をアレンジ。少し肩身の狭くなった昭和生まれのおっさんたちの愛あふれる不器用さと、それに隠れた優しさを描くコメディー会話劇だ。「工務