元SOFT BALLETのメンバー森岡賢さんの没後10年となる命日を迎え、弟でギタリストの森岡慶が追悼した。森岡賢さんメモリアルイベントのためのXアカウント「KEN.MORIOKA20160603実行委員会」が3日に更新され、実弟である慶のコメントが掲出された。慶は亡き兄に語りかけるかたちで「この10年で、あなたの音楽仲間たちもたくさん旅立っていきました。もう再会はできましたか?」と問いかけた。続けて「日本だけでなく、世界はこの10年