東京証券取引所が４日に発表した５月第４週（５月２５～２９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３９５２億７１５０万円と９週ぶりに売り越した。前週は４６０９億１１６７万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は３１８億円の売り越し。現物・先物の合計では４２７１億円と２週ぶりの売り越しとなった。前週は４０６４億円の買い越しだった。