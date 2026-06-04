日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限7126(6572) 9月限 464( 464) TOPIX先物 6月限9003(9003) 9月限 923( 923) 日経225ミニ 6月限180336(180336