日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 15868( 15154) 9月限1156( 993) TOPIX先物 6月限 18176( 17330) 9月限1022(1022) 日経225ミニ 6月限199041(198921