日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万6500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 14(14) 松井証券 5( 5) SBI証券 5( 3) 三菱UFJeスマート 2( 2) ソシ