日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万6500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 82(82) モルガンMUFG証券 105(35) ビーオブエー証券20(20) ソシエテジェネラル証券19(19)