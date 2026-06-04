北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判は、６月４日も被告人質問が行われ、女は「人生を奪ってしまい申し訳ございません」と初めて謝罪しました。今回の裁判の争点となっている殺意の有無についてまとめます。４日の裁判で内田梨瑚被告は初めて遺族に対し謝罪の言葉を述べました。謝罪文の中で「被害者を亡くした責任はすべて私にあります」と書いてある一方で、４日の被告人質問で殺