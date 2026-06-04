宮島ボートの「G1宮島チャンピオンカップ開設72周年記念」が、きょう4日に開幕する。初日メインは12Rの「厳島ドリーム」だ。池田がインチャンスを逃さない。インから押し切れる仕様にしてきて、スタートに集中していく。白井は決め差しで前回当地G1ウイナーとしての存在感をアピールしたい。馬場は捲り差しが理想型か。まずは外からの攻撃をカットしていく。西山はパワーアップを図ってカドから臨機応変に対応へ。＜1＞池田