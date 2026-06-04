警視庁はきょう、東京・銀座で、痴漢被害を撲滅するため、呼びかけを行いました。警視庁では、今月15日までを痴漢撲滅の強化期間としています。きょう、東京・銀座で痴漢撲滅を訴えるキャンペーンが行われ、警視庁築地署員らがチラシを配って痴漢の撲滅を訴えたほか、合気道指導員による防犯ワンポイント講座が開かれ、参加者は、腕をつかまれた際のかわし方などを学びました。警視庁によりますと、去年、東京都内での痴漢行為の摘