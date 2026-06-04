お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が4日に更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。昨年8月に結婚を発表した妻で女優の二階堂ふみ(31)との家事分担について語る場面があった。動画ではカズレーザーと「ぺこぱ」松陰寺太勇が「家事」をテーマにトークを展開。松陰寺が「カズはもう一緒に住んでるもんな？」と水を向けると、カズレーザーは「(家事)全然やってないっ