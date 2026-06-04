自民党総裁選などで高市総理の陣営が、他の候補を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題。新たに関係者のやりとりとされる音声が公開されましたが、高市総理はなんと答えたのでしょうか？中道改革連合伊佐進一 衆院議員「SNS規制をどうするかという議論をしている中での、まさしく総理周辺で起こってることなんですよ」きょうの衆議院・予算委員会で野党が追及したのは、さきの衆院選や去年の自民党総裁選で、高市総