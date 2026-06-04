ヤクルト―ロッテ3回戦のファーストピッチセレモニーに、ヤクルト・伊藤智仁2軍チーフ投手コーチが登場した。「はたらくひと応燕シリーズ」として開催され、スーツ姿で登場。「（神宮のマウンドは）覚えてないぐらい久しぶりやったな。特別な感じでいい経験させてもらいました」と振り返った。登場時には93年にヤクルトのナインが歌手としてリリースしたアルバム「TOTHETOPVICTORYROAD」の中に収録された池山監督の「