日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は４日、食料品の消費税減税について、与党が衆院選公約でゼロを掲げたことを踏まえ、「国民との約束を貫くべきだ」と主張した。大阪府庁で記者団に語った。消費税は来年４月から１％とする案が有力となっているが、吉村氏は「食料品の値段も上がり、ゼロにするのが本筋だ」と強調した。政府が出す結論について「尊重する」とも述べた。一方、梅村聡税制調査会長が３日の社会保障国民会