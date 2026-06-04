エドワード・ヤン監督作品『恐怖分子 デジタルリマスター』より、スタイリッシュで前衛的な映像で作品をとらえた予告編が、チラシビジュアル、場面写真と共に解禁された。【動画】前衛的な映像で作品をとらえた『恐怖分子 』予告本作は、台北という都市そのものを舞台に、人々の孤独と偶然、そして静かに連鎖していく破滅の気配を描き出した、ヤン初期を代表する重要作。80年代半ばの台北。街で起きた銃撃事件を偶然撮影した