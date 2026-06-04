女子小学生向けマンガ誌「ちゃお」（小学館）の公式Xが、4日までに更新。VTuber事務所「ホロライブ」に所属する3期生たちをモデルにしたマンガ『おかしな国のホロライブファンタジー』（漫画：相庭／監修：カバー株式会社）がコミックスになることを発表した。【写真】兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさん、宝鐘マリンさんのアクスタが超かわいい本作はホロライブ3期生・兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀