6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』より、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」を使用した初公開となる本編映像満載の主題歌スペシャルPVが解禁された。【動画】Aぇ! groupのパフルな歌声と『おそ松さん』ワールドを堪能できるスペシャルPV赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と