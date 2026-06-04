タレントでモデルの鈴木奈々が、4日までにInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」水着ショットも話題体重も大公開（6枚）昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。今回の投稿では「我ながら谷間が凄いです！嬉しい！今が一番、自分の体に自信があります！スタイリス