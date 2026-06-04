このところ交際が噂されている『嵐が丘』や『ユーフォリア/EUPHORIA』のジェイコブ・エロルディと、モデルでリアリティスターのケンダル・ジェンナーが、お忍びで東京を訪れていたようだ。【写真】ジェイコブ＆ケンダルが来日！うどん屋やピザ店に出没日本時間6月2日、代々木のうどん店「うどん慎」がインスタグラムの公式アカウントにて、2人の来店を報告。「なんと...Kendall Jenner 様（＠kendalljenner）＆ Jacob Elordi