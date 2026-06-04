すでに結婚済と噂のトム・ホランドとゼンデイヤ。この夏は2本も共演作品が公開されるが、交際のきっかけとなった「スパイダーマン」シリーズの新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の撮影中に起きた、相性の良さを感じられるエピソードをトムが明かした。【写真】ゼンデイヤ、結婚指輪とみられるゴールドリングこのたびポッドキャスト『Good Hang（原題）』に出演したトムは、『ブランド・ニュー・デイ』の撮影中に