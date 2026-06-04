今年2月、ニューオーリンズで乱闘騒ぎを起こし、逮捕されたシャイア・ラブーフ。自ら単純暴行罪3件について有罪を認め、現地時間6月3日、執行猶予付きの6ヵ月の懲役刑と2年間の保護観察を言い渡された。【写真】交際していた頃のシャイア・ラブーフ＆ミア・ゴス、素敵な2ショットこれまでの報道によると、シャイアは現地時間2月17日、カトリックのお祭りであるマルディグラが行われているニューオーリンズにて、バーで騒ぎを起