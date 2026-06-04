現在、東京・高輪、表参道、赤坂、オンラインなどで開催中のショートショートフィルムの祭典「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」代表を務める俳優の別所哲也（６０）が４日、東京・墨田区の報知新聞社を訪問。後半戦に入っているイベントをＰＲした。米アカデミー賞公認のアジア最大級国際短編映画祭には、来年のアカデミー賞へのノミネート権とグランプリ（ジョージ・ルーカス賞）をかけて、２５０本あまりの