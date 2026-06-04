◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月４日、美浦トレセンサクラトゥジュール（セン９歳、美浦・堀宣行厩舎、父ネオユニヴァース）は昨年の安田記念は０秒５差の８着。２年連続の参戦へ向けて、２４年の関屋記念以来のコンビとなる佐々木大輔騎手を背に、Ｗコースで単走の追い切りを行った。９歳馬とは思えない行きっぷりの良さで４ハロン５３秒２―１１秒７。最後まで鞍上は抑