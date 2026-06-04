全日本大学野球連盟は４日、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の日程と参加選手４２人を発表した。７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」を戦うメンバーを選ぶ合宿で、２０〜２２日に神奈川・平塚で実施。今秋ドラフト１位候補に挙がる青学大の鈴木泰成投手（４年）と渡部海捕手（４年）のバッテリーや、東京六大学リーグを制した慶大のエース・渡辺和大投手（４