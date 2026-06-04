◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）西武が２夜連続でタイラー・ネビン内野手の一打で先制した。「４番・一塁」で先発出場。初回１死一、三塁で相手先発・西勇の１３８キロシュートを捉えた打球は左犠飛となり、三塁走者・滝沢がタッチアップで先制のホームを踏んだ。「最低限の仕事ができた。先取点を挙げることができてよかった」と振り返った。