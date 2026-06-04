FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが2026年にデビュー20周年を迎える。6月3日にリリースされたコラボソング「奇跡じゃない」は、プライベートでも食事を共にする仲のファンキー加藤と水野良樹が、数年前から温めてきたツーマンライブ＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞にあわせて企画したもの。楽しいことばかりではなく、苦しいことや悔しいことの数々を乗り越