◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）が４勝目を懸けて先発。初回にいきなり１点を失った。先頭・中川を右飛。続く西川に右越え二塁打を浴び、宗を中飛で２死二塁。４番・太田に１４５キロの速球を中前にはじき返された。さらに紅林にも右中間へのヒットで２死一、三塁。ピンチが続いたが６番・野口は遊ゴロに打ち取った。２番・西川の２球目には今季最遅７９