ダンサーで人気タレントのジョジョ・シワ(23)が先週、ゴルフカートから転落する事故で脳震とうを負い、安静療養を余儀なくされているという。今月予定されているクルーズイベント準備中に発生し、本人がインスタグラムで経過を報告した。 【写真】痛々しい眼帯姿外すと確かに腫れてる カートで左折しようとした際、車輪がロックして横転。頭部を打ったが、本人は重傷に至らなかったことに「本当に