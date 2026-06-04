潜水実習の様子 四国水族館(香川･宇多津町) 香川県宇多津町の水族館で高校生がペンギンのプールの掃除に挑戦しました。 四国水族館のペンギンプールではケープペンギン26羽が暮らしています。普段は水族館の職員が週に1、2回、プールに潜って掃除をしています。 4日は多度津高校海洋生産科の3年生が「潜水実習」に挑戦しました。 生徒2人が酸素ボンベなどを装着し、先生と一緒に水