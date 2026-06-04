長野県警の逮捕術大会が4日、長野市で開かれ、警察官たちが仲間の声援を受けながら日頃の訓練の成果を競いました。県警の逮捕術大会は、今年で42回目です。県内21の警察署と県警本部から約210人が出場しました。逮捕術は、抵抗する犯人への打撃を最小限に抑えながら、安全で効果的に制圧する技術です。大会では、3つのグループに分かれて団体戦が行われ、訓練用の警棒などを手に5種目で日頃の鍛錬の成果を競いました。出場し