800 Series Diamond D5 Bowers & Wilkinsは、オーストリアで現地時間6月4日～7日に開催されているオーディオイベント「HIGH END Vienna 2026」において、ハイエンドスピーカー「800 Series Diamond D5」を発表した。なお、日本国内における受注開始時期は2026年秋の予定で、正式な受注開始日、出荷時期や価格は確定次第、改めてアナウンスされる。 「B&W 60年の集大成」として開発さ