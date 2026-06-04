◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(4日、東京ドーム)巨人の先発・田中将大投手が初回からオリックス打線に捕まり、打者6人と対峙し3安打を浴び、1点の先制を許しました。田中投手は初回、1アウトから西川龍馬選手にライトフェンス直撃の二塁打を浴びます。その後、3番の宗佑磨選手をセンターフライで打ち取り2アウトとしますが、4番の太田椋選手にレフトへのタイムリーヒットを打たれ、先制を許しました。その後、紅林弘太