来日しているエジプトのアブデルアティ外相は4日、都内で会見し、エジプトも仲介するイランとアメリカの和平交渉をめぐり、日本の役割に期待感を示しました。来日しているエジプトのアブデルアティ外相は4日に会見し、エジプトが仲介するアメリカとイランの和平交渉をめぐり、全ての関係国と良好な関係をもつ日本は、「さらなる仲介努力を行える非常に重要な国」と期待感を示しました。エジプト・アブデルアティ外相「日本は非常に