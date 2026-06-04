ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の事前番組を6日午後9時から放送する。事前番組、20日午後9時より無料放送開始する第1話、翌週放送の第2話にスタジオゲストとしてタレントの神田うのが出演することが決定した。【写真】「前髪の薄毛問題」を告白…頭に施術中の様子を公開した神田う