韓国発の多国籍男性グループ・ＮＣＴの元メンバー・マーク（２６）が個人事務所を設立し、本格活動を予告した。マークは最近、麻浦（マポ）税務署に「ＵＰＰＥＲＲＯＯＭ」という事業者登録を済ませ、３日に同名のインスタグラム・Ｘのアカウントを作成した。同アカウントには新約聖書「マルコによる福音書」の一節が掲載され、宗教的な色合いをほのめかすとともに今後打ち出す音楽的な方向性を示したと言われている。マー