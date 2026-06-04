自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）と元女優の妻・里紗さんが3日放送の日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話名門の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」（後7・00）に出演し、出会いのきっかけになった意外な“キューピッド”を明かした。子供の頃は英ロンドン、オランダで過ごし、慶大在学中に芸能界入りという華麗な経歴を持つ里紗さん。日本テレビ勤務だった伸晃氏と出会ったのは38年前の24歳の時だとい