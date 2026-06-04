気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」です。飲食料品の消費税減税をめぐり、いま政府内では、2年間に限り2027年4月から「1％」にする案が強まっています。山粼夕貴キャスター：1％に比べて、0％の場合だとレジシステムの改修に時間がかかるのが課題として挙げられていますよね。一方、自民党は先の衆院選挙の公約で「消費税ゼロに向けた検討を加速する」と掲げ、大勝を収めました。つまり、「早さ」