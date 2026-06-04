立ち技格闘技「RISE」は4日、都内で「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザー級スタンディングトーナメントFinal―」（あす6日、東京・EBARAWAVEARENAおおた）の直前会見を行った。会見にはRISE×RWS3対3の出場者が出席。RISEはチャド・コリンズ（オーストラリア）、宇佐美秀メイソン（teamVASILEUS）、麻火佑太郎（PHOENIX）、RWSはチャーンスック・ペッティンディーアカデミー（タイ）ピーマイ・ポー