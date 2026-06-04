中東情勢の悪化が続く中、揚げ物などに使われる「ラード」が値上がりしています。ラードは揚げ物や炒め物などに使われますが、JA全農ミートフーズによりますと、5月の食用向けの価格は1kgあたり185円で前の年の同じ月と比べ30円値上がりしました。原油の高騰を背景に、代替となるバイオ燃料の需要が高まっていて、食用の油やラードなどの価格を押し上げているということです。製造コストの上昇も続いていて、業界関係者は、「今後