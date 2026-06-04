高校生が地域の企業との交流を通じて、将来の働き方や進路について考えるイベントが、岡山市北区で開かれました。イベントには、岡山県に本社や支店などがある35の企業が参加し、約300人の高校生が訪れました。 【写真を見る】高校生のための「お仕事フェア」300名の高校生が仕事体験人手不足で高卒採用の競争が激化が背景に【岡山】 現在、人手不足のため高卒採用の競争が激しくなっています。会場では、生徒たちが企業の担