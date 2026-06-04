数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。『mini 2026年7月号』の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。▼