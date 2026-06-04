人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ツイてない事件が続発……。でもヤケになると凶なので、今日は耐えよう。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ボランティア精神が幸運のカギ。献血や募金に協力して。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）気を使うと墓穴